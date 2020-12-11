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"Я, наверное, уже не встану": участница СТМПУ неудачно упала на шоу

11 декабря 2020, 19:26

Даша Майстренко во время съемок шоу Супер топ-модель по-украински решила проявить креатив, но это сыграло против нее.

Даша Майстренко
Супер топ-модель по-украински - Даша Майстренко / Новый канал

Модельное реалити Супер Топ-модель по-украински, которое показывает Новый канал, может быть опасным - девушки не только сражаются за звание лучшей модели, но иногда придумывают необычные приемы, чтобы получить одобрение от экспертов. Каждый раз они снимают социальные ролики на темы, которые они сами выбирали вначале шоу.

На неделе самоидентификации модели снимали на дрон ролик от лица последнего человека на земле, который призывает изменить свое отношение к планете. Во время съемки Даша Майстренко проявила креатив — после произнесенной речи упала на землю. Но, к сожалению, падение было не совсем удачным.

"Я решила, что будет круто отпустить коптер и после этого упасть. В итоге я ударилась о какую-то глину и сильно ушибла копчик. В глазах сразу же потемнело. Первая мысль: "Я, наверное, уже не встану", — рассказала девушка.

Даша Майстренко
Даша Майстренко / Новый канал

К сожалению, риск не был оправдан. Даша была настолько истощена откровенным разговором с родителями, который состоялся перед испытанием, и жарой, что не смогла "дожать" по эмоциям.

"Ее падение было эффектным… Но это было лучшее, что мы видели в кадре. Текст шел не от души. Было такое впечатление, что Даша с трудом его вспоминает", — отметил эксперт Сергей Никитюк.

Однако, окончательное решение кто уйдет в конце недели, эксперты приняли позже.

Все выпуски СТПМУ выходят по понедельникам в 19:00 на Новом канале. Также смотреть все выпуски онлайн можно на сайте teleportal.ua и на YouTube.

новости шоу бизнеса Новый канал Супер топ-модель по-украински
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