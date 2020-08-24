Зеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистами

Михалок / УНИАН

Президент Владимир Зеленский присвоил звания "Заслуженного артиста Украины" известному своим хитом "Воины света" солисту групп Brutto, Drezden и Ляпис-98 Сергею Михалку, а также поп-певцу DZIDZIO (настоящее имя - Михаил Хома).

Документы и знаки отличия руководитель государства вручил во время торжественной церемонии, которая проходит 24 августа в Киеве в честь празднования 29-го Дня Независимости Украины.

"Спасибо тебе! Ты молодец!" - произнес во время награждения Михалка Владимир Зеленский.

Напомним, ранее певец и музыкант Сергей Михалок стал отцом четвертый раз - его жена Светлана Зеленковская родила сына Мирона.