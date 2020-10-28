Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице

Татьяна Брухунова прокомментировала вчерашнюю новость о том, что юморист серьезно заболел.
Супруга легендарного российского юмориста, продюсера и телеведущего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказало о состоянии его здоровья.
Такое сообщение она написала в среду, 28 октября, на своей странице в социальной сети Instagram. Брухунова, отвечая в комментариях к публикации на вопросы фолловеров, заявила, что Петросян сейчас проходит через детальное медицинское обследование.
"Танюша, написали, что Евгений Ваганович попал в больницу", – поинтересовались у нее фанаты юмориста.
"Евгений Ваганович проходит медицинское обследование", – сообщила Брухунова, не став уточнять причины, которые побудили юмориста обратиться к врачам.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 27 октября со ссылкой на собственные источники Telegram-канал Life Shot сообщил, что Евгения Петросяна госпитализировали на скорой помощи с подозрением на COVID-19.
- Позднее в комментарии Telegram-каналу 360 сам юморист заявил, что приехал в больницу самостоятельно – на консультацию и собирается сдавать анализ на китайский коронавирус.
Автор: Дмитрий Видоменко