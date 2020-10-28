Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян / коллаж Kleo

Супруга легендарного российского юмориста, продюсера и телеведущего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказало о состоянии его здоровья.

Такое сообщение она написала в среду, 28 октября, на своей странице в социальной сети Instagram. Брухунова, отвечая в комментариях к публикации на вопросы фолловеров, заявила, что Петросян сейчас проходит через детальное медицинское обследование.

"Танюша, написали, что Евгений Ваганович попал в больницу", – поинтересовались у нее фанаты юмориста.

"Евгений Ваганович проходит медицинское обследование", – сообщила Брухунова, не став уточнять причины, которые побудили юмориста обратиться к врачам.

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Напомним, ранее Главред сообщал: