"П*здюк старый": Петросян и Брухунова стали родителями

Евгений Петросян / politikus.ru

Евгений Петросня во второй раз стал отцом, а его молоадая жена Татьяна Брухунова - матерью. Такие слухи распространяет издание СтарХит.

По слухам, которые российским журналистам якобы подтвердили личные источники из Дубаи.

"Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта, - подтвердили в окружении супругов. - Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы - познают радости отцовства и материнства", - говорится в сообщении.

После этого в своем Instagram Стархит добавили, что ребенок родился от суррогатной матери.

"Малыш родился в Дубае и, судя по всему, от суррогатной матери", - пишут они.

Причем в комментариях сразу же подвергли сомнениям эту новость.

"Пиздюк старый. Так кардинально изменить свою жизнь на старости лет. Развестись с женщиной с которой прожил пол века и променять на молодуху,которая даже рожать сама не хочет. Явно ведь из за денег с ним и известности.Моё мнение,так что мимо кому не нравится", "Петросян скоро "отъедет" а воспитывать будет Степаненко", "Скоро 6 палата будет переполнена ", "Бережет Ваганыч свою молодуху. Вдруг постареет и в 30 будет выглядеть не на 40, а на 50", "Маразм крепчает", "А че она сама выносить не может? Ее бы и оплодотворяли", "Ну, и молодцы", "Почему от суррогатной? Она в детородном возрасте", "Она конечно умная баба. Зачем самой от старичка рожать", - пишут они.

Когда отношения Петросяна и Брухуновой впервые вспылили, им уже приписовали тайное рождение ребенка. После этого и Петросян и Брухунова уже опровергали слухи.

До этого Татьяна Брухунова исправно публиковала пляжные фото в соблазнительном купальнике, демонстрируя шикарную фигуру на пляжах Дубаи.