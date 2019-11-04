Погода в Киеве: из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение

Синоптик прогнозирует сильный, порывистый ветер в Киеве / Фото из открытых источников

Погода в Киеве в понедельник, 4 ноября, будет очень похожа на весеннюю. Воздух в столице днем ​​прогреется до +15… +17 градусов. Местами возможен небольшой дождь. В то же время в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем в городе объявили первый (желтый) уровень опасности.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также в госадминистрации напомнили, что при падении деревьев или веток, в случае травмирования людей следует немедленно звонить в экстренные службы по телефонам 101 или 103.

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Напомним, как и прогнозировала синоптик Наталья Диденко, с понедельника в Украину пришло потепление. Погода в Украине 4 ноября, будет одной из самых теплых в Европе. В течение дня температура воздуха достигнет +15…+20 градусов, немного прохладней будет в восточных областях – там ожидается +8…+13 градусов.