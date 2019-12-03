Из-за антициклона Sarena погода в Украине изменится - синоптик

В среду погода в Украине изменится, предупредила Наталья Диденко / Reuters

В среду, 4 декабря, погода в Украине изменится - в страну придет антициклон Sarena, и снегопады уйдут за ее границу.

Днем на украинской территории температура воздуха составит от -3 до +2, на дорогах будет скользко, обнародовала прогноз погоды синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, погода в Киеве 4 декабря будет прохладной - ночью ожидается -2…-4, а днем - около нуля градусов. Вечером в столице возможны осадки - небольшой мокрый снег.

"...во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенщине, в Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это коснется нашей северной части вялый атмосферный фронт из Польши", - предупредила синоптик.

Читайте такжеПогода на Новый год и Рождество: синоптик дал неожиданный прогнозРанее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какая погода в Украине будет в декабре 2019. Эксперт спрогнозировал, что с 6 числа начнется оттепель, а после нее будет морозный период.

Справка. Антициклоном называют область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами. Антициклон связывают с сухой и малооблачной погодой.