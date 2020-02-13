Народный синоптик предупредил о погодных неприятностях марта 2020

Погода в Украине в марте 2020 будет разной, поделился эксперт.
Народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что погода в Украине в марте 2020 года может преподнести неприятные сюрпризы – ожидается сильный ветер и температурные качели.
В начале первого месяца весны прогнозируются небольшие осадки, но они иногда будут усиливаться, рассказал эксперт Фактам.
Собеседник добавил, что сильный ветер ожидается с середины первой декады марта и до ее конца.
"Температура в этот период будет колебаться: по ночам – мороз, а днем – преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время", - сказал синоптик.
По его словам, прогноз погоды на вторую декаду месяца более сухой – прогнозируется меньше осадков.
"Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", – заявил он.
Ранее Владимир Деркач спрогнозировал, какая будет погода в Украине в феврале 2020. Синоптик сказал, что в середине последней декады месяца ожидается несколько теплых дней.