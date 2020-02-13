Народный синоптик предупредил о погодных неприятностях марта 2020

В Украине в марте 2020 может быть ветрено, сказал синоптик / УНИАН

Народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что погода в Украине в марте 2020 года может преподнести неприятные сюрпризы – ожидается сильный ветер и температурные качели.

В начале первого месяца весны прогнозируются небольшие осадки, но они иногда будут усиливаться, рассказал эксперт Фактам.

Собеседник добавил, что сильный ветер ожидается с середины первой декады марта и до ее конца.

"Температура в этот период будет колебаться: по ночам – мороз, а днем – преимущественно тепло, хотя возможны морозы и в дневное время", - сказал синоптик.

По его словам, прогноз погоды на вторую декаду месяца более сухой – прогнозируется меньше осадков.

"Сначала возможны температурные качели, а затем существенно потеплеет. В последнюю десятидневку марта немного похолодает, но осадков будет мало, зима отступит", – заявил он.

Ранее Владимир Деркач спрогнозировал, какая будет погода в Украине в феврале 2020. Синоптик сказал, что в середине последней декады месяца ожидается несколько теплых дней.