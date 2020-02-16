В Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит

Погода в Киеве ухудшится / Фото Reuters

Погода в Киеве в ближайший час и до конца суток значительно ухудшится. Синоптик объявил первый уровень опасности – желтый.

По прогнозам Укргидрометцентра, в столице в ближайший час и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля ожидаются сильные порывы ветра – они достигнут 15-18 м/с (І уровень опасности).

Уровень опасности желтый означает, что погодные условия потенциально небезопасны. Гражданам рекомендуется быть внимательными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в понедельник, 17 февраля, будет определяться циклоном Victoria, который принесет в нашу страну очень сильный ветер. При этом на улице будет достаточно тепло.