Погода на завтра: в Украину на пару дней вернется зима

В Украину придет активный циклон, говорит прогноз погоды / Фото pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие несколько дней значительно испортится. Активный циклон уже в воскресенье принесет осадки и порывистый ветер.

23 и 24 февраля в Украине синоптик прогнозирует дождь и мокрый снег, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях - местами значительные осадки, говорит прогноз погоды.

Кроме того, уже с завтрашнего дня в Украине будет очень ветреная погода. 23 февраля синоптик прогнозирует усиление ветра до 15-22 м/с. 24 февраля местами, кроме северо-восточной части страны, ожидается сильный ветер - 25-28 м/с.

Погода в Карпатах также будет "нелетной". Ночью 24 февраля синоптик обещает снег, сильную метель, на дорогах - снежные заносы, гололедица. Завтра, 23 февраля, ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля - 40 м/с. Синоптик объявил на воскресенье первый (желтый) уровень опасности, на 24 февраля - второй (оранжевый) уровень опасности.

Кроме того, спасатели ГосЧС предупредили, что 22-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Украинцев призывают не выходить в горы во время ухудшения погодных условий.

Погода в Киеве 23 и 24 февраля также напомнит о зиме. В столице в воскресенье ночью – дождь с мокрым снегом, днем – снег, мокрый снег. Температура воздуха днем составит +5…+7 градусов, ночью – от 2 до 4 тепла. Ветер западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 23 февраля / meteo.gov.ua/ua

Прогноз погоды на 24 февраля / Фото meteo.gov.ua/ua

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал погоду в Украине в феврале 2020. По его словам, в нашей стране в феврале ожидается погодная аномалия - весенняя погода.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло также заявлял, что зима в Украине закончилась.