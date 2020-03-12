Не фиг шастать: украинцев предупредили о мокром снеге

Пятница 13 сулит карантинный прогноз погоды в Украине – синоптик / 1zoom.ru

Пятница 13 в Украине, с точки зрения погодных условий, выдалась неприятная. Всем лучше соблюдать карантин, сидеть дома, "а не шастать невесть где", рекомендует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 13 марта 2020 обещает дожди западу и частично востоку страны. К вечеру дожди дойдут и до центральных областей.

Термометры покажут в среднем +6-12 градусов, местами – до +15-18 градусов.

Читайте такжеПочему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам ЗодиакаБолее серьезное похолодание ожидается уже на этих выходных – вплоть до мокрого снега в западных и северных областях. В воскресенье осадков не будет – но придут "минуса".

Погода в Киеве 13 марта будет без осадков (их вероятность очень мала). Холодный дождь ожидается в субботу – на смену ему придет солнечная, но морозная погода воскресенья.

Температура воздуха в Киеве:

завтра – до +10 градусов,

в субботу – до +7 градусов,

в воскресенье – до +3 градусов.

"В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2-4 градусов. Одним словом, погода на выходных – на любителя", – резюмировала синоптик.

Ранее синоптики ошарашили прогнозом на конец марта. По информации синоптиков, в конце месяца украинцев ждет "сюрприз".