Снова снег и морозы: украинцев скоро ждет метеокарусель

Погода в апреле 2020 обещает снег в Украине / 1zoom.ru

В Украину идут дожди. 10 апреля осадки достались западу и северу. Поморосит преимущественно ночью и утром. Следующими порцию осадков получат восточные области, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

На фоне дождей в северных и западных областях похолодает – до +11-15 градусов. На остальной территории в пятницу еще будет тепло – около +15-22 градусов.

Погода в Киеве 10 апреля также будет почти вдвое холоднее, чем сегодня. Температура воздуха снизится с нынешних +20 градусов до +11-12 градусов в пятницу днем. Ощущение холода усилит сильный ветер.

Ночью и утром в Киеве обещают дождь. Но к обеду все закончится и даже успеет просохнуть.

Читайте такжеПрогноз магнитных бурь на апрель 2020 года – точные даты и сила ударов"В ближайший понедельник снова потеплеет, однако во вторник-среду, 14-15 апреля, в Украине ожидается существенное изменение погоды: резко похолодает, до +5-10 градусов, пройдут дожди, местами даже с мокрым снегом, будет сильный ветер, а в ночь на среду ожидаются заморозки. Потепление возобновится с 16 апреля", – описала предстоящую метеокарусель Диденко.

Ранее синоптик ошарашил неожиданным прогнозом погоды. Украинцев ждут обильные дожди до самой Пасхи.