Антициклон заморозит Украину: синоптик шокировал прогнозом до мая

Заморозки в Украине будут даже в первой половине ма

Северные воздушные массы обусловили снижение температуры в Украине, при этом морозная погода может продлиться в Украине до начала мая.

По словам заместителя директора Укргидрометцентра Леонида Прокопенко, антициклоны станут причиной существенного выхолаживания ночной температуры.

"По нашим наблюдениям заморозки могут наблюдаться даже в первой половине мая", – подчеркнул он.

В свою очередь ведущий синоптик Укргидрометцентра Валентина Лащенко отметила, что холодный скандинавский воздух будет провоцировать заморозки в ночное время.

"Для начала и середины апреля – это нормальное явление, редко, когда апрель обходится без заморозков и даже мокрого снега", – рассказала синоптик.

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Она обратила внимание на то, что в ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой, пишет Оbozrevatel.com.

"С воскресенья 12 апреля на понедельник 13-го начнет поступать влажный воздух с северо-запада и запада, увеличится облачность, на западе пойдут дожди. В понедельник будет потепление, а затем вновь похолодает. Во вторник на западе, в центре и севере дожди перейдут в мокрый снег", – добавила Лащенко.

Напомним, ранее было озвучено предупреждение о сильных заморозках на территории Украины.