Бабье лето придет раньше: синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине на неделю / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет солнечная и сухая. Синоптики прогнозируют, что бабье лето придет раньше, чем планировалось.

При этом, ночные заморозки пока не прогнозируются.

29 сентября теплее всего будет в западных и южных областях. Днем воздух прогреется до +14 +19 градусов. Холоднее всего будет на севере, +10 +14 градусов. В центральных и восточных областях от +12 до +17 градусов.

"Самыми теплыми обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская область и Крым. А самыми холодными – Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Луганская. Ночи в Украине остаются холодными – антициклон с северных районов, где-то в пределах +3 +9 градусов", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 29 сентября будет сухо и ясно. Ночью в столице +4 +7 градусов, днем воздух прогреется до +10 +13 градусов.

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По прогнозу Украинского гидрометцентра, 30 сентября небольшой дождь может пройти на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье.

Ночная температура воздуха опустится в большинстве областей до +3 +5 градусов, днем ожидается от +12 до +14 градусов, только на западе и в южных областях до +14 +17 градусов.

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Синоптики ресурса meteoprog.ua составили прогноз погоды в Киеве на ближайшие две недели.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.