Бабье лето в Украине испортят дожди: в каких областях ждать осадков

Бабье лето в Украине испортят дожди / УНИАН

Погода в Украине на выходных 8-9 октября порадует солнечным небом, но осадки ожидаются в нескольких областях.

В выходные над территорией Украины будет преобладать поле повышенного давления, сообщили в Гидрометцентре.

"Температура не изменится, кроме некоторых областей. В выходные преимущественно без осадков, лишь в воскресенье ночью в западных, днем ​​в северных областях местами небольшой дождь; ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении.

Температура ночью 3-10 ° тепла, днем ​​12-19°, в южной части, завтра и в западных областях до 22 °.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник на Левобережье пройдут краткосрочные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-11°, в западных областях 0-5° тепла, днем ​​в Украине 10-16°.

Ранее климатолог Вера Балабух рассказала, что зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков. Предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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