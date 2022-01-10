Будет наметать полметра снега за сутки: ряд областей Украины накроет метель

На Украину надвигается метель / УНИАН

Украину с понедельника, 17 января, накроет метель и ряд областей завалит снегом.

Мощные метели накроют часть государства, свидетельствуют данные сайта Ventusky.

Так, утром 17 января в Карпатах количество снега в некоторых местах будет достигать 10 сантиметров, при этом на востоке на севере страны снежный покров будет на уровне от 5 до 13 сантиметров.

Однако уже утром следующего дня, 18 января, снежный покров в Карпатах достигнет 58 см – то есть за сутки его количество увеличится почти на 50 сантиметров. При этом на востоке и севере страны высота снежного покрова составит до 23 сантиметров, а в центре и на западе – от 4 до 10 сантиметров.

Погода в Украине 10 января

Согласно данным Укргидрометцентра в Украине в понедельник, 10 января, осадки ожидаются лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – там будет дождь со снегом. Во всех остальных областях будет облачно без осадков.

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Температура воздуха будет самой низкой в Закарпатской области – от -10 до -8 градусов, ночью от -1 до +1 днем. На всей остальной территории Украины температурные показатели будут колебаться от -6 до +1 ночью от -3 до +5 днем.

Погода в Украине 11 января

Во вторник, 11 января, погода в Украине прояснится – почти на всей территории будет солнечно. Снега стоит ожидать только в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.

Температура будет колебаться от -7 до 0 ночью от -4 до +4 днем.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о "капризном" январе в Украине. Столбики термометров будут колебаться от "минусов" до "плюсов". При этом ожидается большое количество осадков в виде дождя или снега, а некоторые регионы столкнутся с настоящим зимним холодом.

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