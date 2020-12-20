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Чего ждать от погоды на католическое Рождество: синоптики озвучили прогнозы

20 декабря 2020, 09:57
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Прогнозы погоды на 25 декабря - кардинально разные.

праздники_Новый год_Рождество
Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество 25 декабря / 1zoom.ru

Синоптики озвучили прогноз погоды на католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря. Прогнозы - кардинально разные.

В частности, синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло прогнозирует, что погода в Украине будет теплой, передает Obozrevatel.

По его словам, повышение температуры ожидается с 24 числа, столбики термометров покажут около нуля градусов, а ночью морозов может не быть. Синоптик прогнозирует, что температура воздуха днем 25 декабря может достигать +5…+7 градусов.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода на католическое Рождество будет довольно морозной. Ночью столбики термометров опустятся до 7-10 градусов мороза, днем будет -4…-5 градусов.

Согласно данным Укргидрометцентра, в Сочельник - 24 декабря - в Украине ожидаются осадки: на Востоке - снег, в Центре и на Севере - снег с дождем, на Западе и на Юге - дождь.

Температура воздуха днем - от трех до семи тепла, только в восточных регионах небольшой мороз -1...-3. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 4 мороза, на Востоке немного холоднее - от 5 до 9 градусов мороза.

Погода в Украине на 24 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине на Новый год и Рождество:

  • Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, какой будет погода на Новый год 2021 и Рождество.
  • Синоптик рассказал, какой ждать погоды на Новый год 2021. По словам Владимира Деркача, декабрь будет довольно теплым, даже ночью столбики термометра не будут опускаться ниже нулевой отметки.

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