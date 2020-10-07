Дата первых морозов в Украине стремительно приближается

Погода в октябре 2020 неприятно удивит украинцев: заморозки уже близко.
Погода в Украине в октябре 2020 готовит неприятный синоптический сюрприз: первые заморозки в октябре ожидаются уже в третьей декаде месяца. Синоптики прогнозируют кардинальную смену погоды.
По данным Gismeteo, резкое похолодание настигнет Украину после 20 октября. Первыми подморозит западные регионы. До остальных территорий заморозки доберутся 24 октября. Исключение составит юг страны.
Днем также будет довольно прохладно. Дневная температура в последние десять дней октября будет около +10 градусов.
Пока же в Украине сохраняется достаточно теплая погода – на уровне +20 градусов. В то же время большую часть страны заливают дожди, которые не закончатся раньше выходных.
При этом сентябрь 2020 признан самым жарким сентябрем в мире. Как сообщает Reuters со ссылкой на Службу по контролю за изменением климата программы "Коперник" от ЕС, за всю историю наблюдений еще не было столь высоких сентябрьских температурных показателей, как в прошлом месяце.
Сентябрь 2020 скинул с синоптического трона прошлого лидера – сентябрь 2016: он оказался на 0,08 градуса теплее предшественника.
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Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.