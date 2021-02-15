До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области

Ряду областей Украины грозит мороз ниже -20 градусов / УНИАН

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык предупредил, что во второй половине текущей недели (15-21 февраля) на северо-востоке нашей страны ночью ожидается мороз до -25 градусов.

Днем местами будет до -10, рассказал эксперт в эфире канала Украина 24.

Собеседник добавил, что нашей стране больше не грозят снежные коллапсы.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что самые сильные морозы ожидаются 16 и 17 февраля. Синоптики также отметили регионы, в которых будет самая низкая температура.

Погода в Украине на неделю – когда и где ожидаются сильные морозы

Во вторник ночью, 16 февраля, в Черниговской и Сумской областях прогнозируется до -24.

Днем на Черниговщине обещают до 12 градусов мороза, а на Сумщине – до -13.

Погодная карта Украины на 16 февраля

Ряду областей Украины грозит мороз ниже -20 градусов / meteo.gov.ua

В среду, 17 февраля, самая холодная погода ожидается в Сумской и Полтавской областях – до -22 градусов, и на Кировоградщине, Черкащине и Черниговщине – до -21 градуса.

Днем в Черниговской и в Сумской области температура может снизиться до -11.

Погодная карта Украины на 17 февраля

Ряду областей Украины грозит мороз ниже -20 градусов / meteo.gov.ua