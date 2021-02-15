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До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области

15 февраля 2021, 14:04

В ближайшие дни части нашей страны грозят лютые морозы, отметили синоптики.

Ряду регионов Украины грозит мороз ниже -20 градусов
Ряду областей Украины грозит мороз ниже -20 градусов / УНИАН

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык предупредил, что во второй половине текущей недели (15-21 февраля) на северо-востоке нашей страны ночью ожидается мороз до -25 градусов.

Днем местами будет до -10, рассказал эксперт в эфире канала Украина 24.

Собеседник добавил, что нашей стране больше не грозят снежные коллапсы.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что самые сильные морозы ожидаются 16 и 17 февраля. Синоптики также отметили регионы, в которых будет самая низкая температура.

Погода в Украине на неделю – когда и где ожидаются сильные морозы

Во вторник ночью, 16 февраля, в Черниговской и Сумской областях прогнозируется до -24.

Днем на Черниговщине обещают до 12 градусов мороза, а на Сумщине – до -13.

Погодная карта Украины на 16 февраля

Ряду регионов Украины грозит мороз ниже -20 градусов
Ряду областей Украины грозит мороз ниже -20 градусов / meteo.gov.ua

В среду, 17 февраля, самая холодная погода ожидается в Сумской и Полтавской областях – до -22 градусов, и на Кировоградщине, Черкащине и Черниговщине – до -21 градуса.

Днем в Черниговской и в Сумской области температура может снизиться до -11.

Погодная карта Украины на 17 февраля

Ряду регионов Украины грозит мороз ниже -20 градусов
Ряду областей Украины грозит мороз ниже -20 градусов / meteo.gov.ua
  • Напомним, в феврале Украину накрыл холод и снег, местами температура была ниже -20 градусов.
  • Снежный коллапс в частности был в Киеве и в Одессе. В столице для детей даже вводили "снежные каникулы". Позже ситуация стабилизировалась – коммунальщикам удалось справиться со стихией.

прогноз погоды Владислав Билык Погода в Украине
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