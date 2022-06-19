Дожди, грозы, ливни и жара: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю - 20-23 июня / ua.depositphotos.com

Погода в Украине ‒ с ближайшего понедельника, 20 июня, в стране погодные условия станут в достаточной степени неустойчивой. Такой прогноз озвучили представители украинского Гидрометцентра.

20 июня в регионах Украины будет в основном пасмурная погода ‒ но осадков не ожидается. При этом, как ни парадоксально, в северных, центральных и западных областях Украины будет очень жарко ‒ днем температура будет колебаться в районе +33 градусов по шкале Цельсия. А ночью станет заметно прохладней ‒ от +17 до +19 градусов по шкале Цельсия. На Юге и Востоке Украины днем ожидается до +32, а ночью — до +18 градусов по шкале Цельсия.

В ближайший вторник, 21 июня, Украину снова зальет дождями, местами ‒ до грозовых ливней. Пасмурно будет на Закарпатье, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На севере Украины днем ожидается до +25 по шкале Цельсия. В центральных регионах — до +28 градусов по шкале Цельсия. В южных регионах температура будет колебаться до +20 градусов по шкале Цельсия. Жарче все в этот день будет в восточных регионах ‒ до +32 градусов по шкале Цельсия. Ночью, опять же, будет весьма прохладно ‒ от +16 до +18 градусов по шкале Цельсия.

В среду, 22 июня, дожди прольются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях. Днем на Севере Украины ожидают до +20 градусов по шкале Цельсия, ночью — до +12 по шкале Цельсия. В центре — до +23 градусов по шкале Цельсия днем и до +14 градусов по шкале Цельсия ночью. На Юге ожидается до +26 градусов по шкале Цельсия днем и до+18 градусов по шкале Цельсия ночью. На Западе ‒ днем до +24 градусов по шкале Цельсия, а ночью ‒ похолодает до +12 градусов по шкале Цельсия. На Востоке ‒ днем будет до +22 градусов по шкале Цельсия, ночью — +14 градусов по шкале Цельсия.

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Напомним, некоторое время назад в Сети появился прогноз погоды в Украине на июль. Синоптики говорят ‒ погода в Украине во второй месяц лета ожидается весьма неустойчивой. То бишь сильная жара будет сменяться прохладой и сильными дождями ‒ и так весь июль.

Несколько недель назад начальник специального проекта "Экологическая нация" Богдан Красавцев, опираясь на собственные данные, говорил ‒ погода в Украине до конца лета 2022 года наверняка будет отличаться регулярными сюрпризами. Красавцев говорит, что в нынешнем году не будет нарушена многолетняя традиция, согласно которой самая сильная жара в Украине наблюдается в августе.

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