Морозы до -15: синоптики сообщили о серьезном похолодании

В Украину придут морозы.
Погода в Украине на Рождество будет холодной. По прогнозу синоптиков в страну придет резкое похолодание. Ночью ожидается до минус 10-15 градусов мороза.
По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, в последней декаде января возможно понижение температуры даже до -22 градусов.
"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15° мороза", – рассказал синоптик, пишет ТСН.
На западе первая декада месяца будет теплой с +1 +5 и около нуля ночью. Далее и до конца месяца днем температура будет балансировать на нуле, ночью до -6. Следующая неделя будет богата осадками - дождь, мокрый снег. Далее ожидается снег, но интенсивность осадков снизится.
Для востока январь месяц будет более холодным. На следующей неделе минус незначительный, а далее морозы усилятся и будут держаться до конца месяца - днем -2... -5, ночью - до -9... -11 мороза. Снег будет идти почти каждый день.
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На юге страны традиционно теплее. До конца января похолодает, но не сильно - днем 0... +4, ночью около нуля.
В Киеве минусовая температура придет уже на следующей неделе. И в целом весь месяц будет с -1... -5 днем и до -9 градусов ночью. Снег, мокрый снег и дождь будут частыми гостями столицы.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы.