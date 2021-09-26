Осень станет холоднее зимы: ноябрь атакует Украину морозом и снегом

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в октябре и ноябре может стать холоднее, чем в первый месяц зимы.

По прогнозу синоптиков, октябрь будет такой же переменчивый, как и сентябрь, но осадков в первые двадцать дней октября практически не будет. Первый снег может выпасть уже в конце месяца.

Средняя температура воздуха в октябре будет держаться в пределах +10...+17 градусов, во второй половине месяца будет в среднем +8...+10 градусов.

Бабье лето ожидается на Покрову, 14 октября. Это должен быть самый теплый день осени.

А вот ноябрь в Украине ожидается довольно холодным и, возможно, холоднее декабря.

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В начале месяца обрушатся холодные дожди, к концу первой декады небо прояснится везде, кроме южных областей. Днем температура будет близкой к нулю или чуть выше.

Уже 24-25 ноября в Украине фактически начнется зима, со снегом и морозами.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.

До того директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.