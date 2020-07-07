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В Киев вернется жара: синоптик назвал дату

В столице на этой неделе температура превысит отметку в +30 градусов, поделились в Укргидрометцентре.

7 июля 2020, 17:31
Синоптики спрогнозировали, что в Киев 11 июля вернется жара – Погода Киев
В Киев 11 июля вернется жара, спрогнозировал синоптик / УНИАН

В среду, 8 июля, в Киеве не прогнозируется жаркая погода, ночью возможен дождь, а днем максимальная температура ожидается +23 градуса.

В четверг, 9 июля, в столице максимальная дневная температура составит +24, а в пятницу, 10 числа, – +27, поделились прогнозом в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, погода в Киеве в субботу, 11 июля, снова будет жаркой – температура днем превысит отметку в +30 градусов, и не ожидаются осадки.

Прогноз для Киева на 8 июля:

  • Ночью +13…+15, дождь;
  • Днем +21…+23, без осадков.
Синоптики спрогнозировали, что в Киев 11 июля вернется жара – Погода Киев
В Киев 11 июля вернется жара, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Киева на 9 июля:

  • Ночью +14…+16, без осадков;
  • Днем +22…+24, без осадков.
Синоптики спрогнозировали, что в Киев 11 июля вернется жара – Погода Киев
В Киев 11 июля вернется жара, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 10 июля:

  • Ночью +14…+16, без осадков;
  • Днем +25…+27, без осадков.
Синоптики спрогнозировали, что в Киев 11 июля вернется жара – Погода Киев
В Киев 11 июля вернется жара, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Погода в Киеве 11 июля:

  • Ночью +15…+17, без осадков;
  • Днем +29…+31, без осадков.
Синоптики спрогнозировали, что в Киев 11 июля вернется жара – Погода Киев
В Киев 11 июля вернется жара, спрогнозировал синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Читайте такжеУкраину зальет дождями: синоптик дал аномальный прогнозСиноптик Наталья Диденко в Facebook написала, что погода завтра в Киеве будет комфортной.

"В столице завтра днем будет рахат-лукум, ожидается +22, +23 градуса. Дышите на здоровье…", – поделилась эксперт.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Украине 8 июля в большинстве регионов станет менее жаркой, только в Донецкой и Луганской областях ожидается более +30 градусов.

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