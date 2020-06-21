"Ливни, грозы и град": Киев предупредили об "ударах" стихий

В понедельник Киеву грозят "удары" стихий / УНИАН

Погода в Киеве завтра, – в понедельник, 22 июня, ожидается неблагоприятная, столице грозят "удары" стихий.

В столице завтра ожидаются грозы, ливни и шквалы, предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что местами завтра возможен град.

"В Киеве 22-го июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны… ливни, шквалы и местами даже град. Ночью около +20 градусов, днем до +29 градусов", – поделилась Диденко.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник днем будет дождь.

Погода на завтра в Киеве – прогноз от Укргидрометцентра:

Ночью +18…+20 градусов;

Днем +27…+29 градусов, дождь.

В понедельник Киеву грозят "удары" стихий / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды для Киева на 21 июня. Синоптики предупредили, что в столице до 21:00 возможна гроза.