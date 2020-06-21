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"Ливни, грозы и град": Киев предупредили об "ударах" стихий

Прогноз погоды для Киева на первый рабочий день новой недели неблагоприятный.

21 июня 2020, 16:41
Скоро Киеву грозят удары стихий – Погода Киев на завтра
В понедельник Киеву грозят "удары" стихий / УНИАН

Погода в Киеве завтра, – в понедельник, 22 июня, ожидается неблагоприятная, столице грозят "удары" стихий.

В столице завтра ожидаются грозы, ливни и шквалы, предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что местами завтра возможен град.

"В Киеве 22-го июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны… ливни, шквалы и местами даже град. Ночью около +20 градусов, днем до +29 градусов", – поделилась Диденко.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник днем будет дождь.

Погода на завтра в Киеве – прогноз от Укргидрометцентра:

  • Ночью +18…+20 градусов;
  • Днем +27…+29 градусов, дождь.
Скоро Киеву грозят удары стихий – Погода Киев на завтра
В понедельник Киеву грозят "удары" стихий / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды для Киева на 21 июня. Синоптики предупредили, что в столице до 21:00 возможна гроза.

погода в Киеве прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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