В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям не повезет

12 июля в западных областях ожидаются значительные дожди, грозы / УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 12 июля, усложнится в ряде регионов. Синоптик предупредил украинцев о граде, сильном дожде и порывах ветра.

В частности, штормовое предупреждение объявлено в западных областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 12 июля в западных областях ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью и утром на Закарпатье местами прогнозируется усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье - до 30-35 м/c (первый уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (второй уровень опасности, оранжевый).

В то же время в юго-восточной части Украины сегодня прогноз погоды абсолютно противоположный. Ожидается жара до +33 тепла. Осадки в регионе маловероятны.

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды до осени.