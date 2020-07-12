УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям не повезет

На Западе Украины осложнятся погодные условия, предупредил синоптик.

12 июля 2020, 13:39
гроза
12 июля в западных областях ожидаются значительные дожди, грозы / УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 12 июля, усложнится в ряде регионов. Синоптик предупредил украинцев о граде, сильном дожде и порывах ветра.

В частности, штормовое предупреждение объявлено в западных областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 12 июля в западных областях ожидаются значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью и утром на Закарпатье местами прогнозируется усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье - до 30-35 м/c (первый уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (второй уровень опасности, оранжевый).

В то же время в юго-восточной части Украины сегодня прогноз погоды абсолютно противоположный. Ожидается жара до +33 тепла. Осадки в регионе маловероятны.

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды до осени.

Сейчас вы просматриваете новость «В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям не повезет». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:39
В Украине объявили штормовое предупреждение: каким областям не повезет
13:27
Коронавирус "переродился" и стал еще более заразным - ученые Видео
13:21
"Крым – это Россия": Центр ВНО оценил скандал вокруг кощунства киевских выпускников Видео
12:47
"Выведут под руки": в ОП поставили журналистам ультиматум – СМИ Видео
12:46
Уханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19 Видео
12:29
Протесты в Сербии из-за карантина переросли в массовые столкновения с полицией
12:15
Карантин не ослабят: в Украине 7 областей затянула "трясина" коронавируса Видео
11:59
"Всплеск энтузиазма у козлов": Путину нужна новая война – политолог Видео
11:38
Россия похвасталась созданием "первой в мире вакцины от COVID-19"
11:28
Когда в Украине закончится карантин: эксперты дали неожиданный прогноз Видео
11:17
Коронавирус убивает избирательно: ученые обновили рейтинг жертв COVID-19 Видео
10:58
Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек
10:53
Так вот ты какой, план Путина! мнение
10:32
Коронавирус в Киеве: мер рассказал о тревожной тенденции
10:11
"Пуст и мелочен в морали": советник главы ОП назвал Сенцова приспособленцем Видео
09:47
Их надо изолировать: ученые назвали тех, кто больше всего разносит коронавирус Видео
09:41
Курс доллара в Украине сдаст позиции: аналитик дал прогноз на неделю
09:16
Зачем Зеленскому Аваков мнение
08:58
Коронавирус в Украине 12 июля: обнаружены сотни новых зараженных - обновлено Видео
08:47
"Фома неверующий": американец посетил "коронавирусную вечеринку" и умер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять