Ливни и резкое похолодание: Украину накроют новые заморозки

Синоптик рассказал о погоде до конца мая.
В третьей декаде мая в Украине ожидается теплая погода, рассказал известный синоптик Владимир Деркач.
В то же время он подчеркнул, что в конце месяца на Украину могут обрушится ливни, что повлечет за собой снижение температуры.
"Третья декада мая порадует украинцев теплой погодой. Правда, в этот период возможны дожди. Ожидается, что в самом конце последнего весеннего месяца пройдут ливни и существенно похолодает", - сообщил он Фактам.
Отметим, что по сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в период с 21 по 23 мая ночью в западных и северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°.
Спасатели предупредили о І уровне опасности, желтом, говорится в сообщении ГосЧС.
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"21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 ° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В четверг, 21 мая, в большинстве областей Украины без осадков. Небольшой дождь ожидается на юге и востоке. Температура воздуха днем +14 +18 градусов.
Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине вторая половина мая не сулит существенного потепления, возможны заморозки.