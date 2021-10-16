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Синоптики пообещали украинцам на выходные солнце и заморозки

16 октября 2021, 07:10
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По информации синоптиков, на территории нашей страны будет переменчивая погода - солнце, дожди и заморозки..

туман, погода, осень
Погода на выходные / Фото ua.depositphotos.com

На выходных, 16 и 17 октября, погода на территории страны в большинстве регионов ожидается сухой и солнечной, лишь некоторые области посетят дожди. Синоптики предупреждают о морозах в ночные часы, поведали в Укргидрометцентре.

Погода в субботу, 16 октября

На востоке будет сухо, небольшой кратковременный дождь может зацепить Полтавскую область. Ночью от +2 до +5 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов. Возможно усиление ветра.

В южной части будет тепло, сухо и солнечно. Возможна небольшая облачность и ветер. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, днем прогреется до +13 +16 градусов, в Одессе до +12 градусов. В Крыму без осадков, ночью +7 +9 градусов, днем до +15 +17 градусов.

На севере ожидается небольшой дождь и усиление ветра. Ночью от +2 до +4 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, возможно усиление ветра и небольшая облачность. Ночью от +2 до +5 градусов, днем от +11 до +14 градусов.

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В центральной части страны пройдут кратковременные дожди, возможно усиление ветра. Ночью +2 +4 градуса, днем от +11 до +14 градусов.

В Киеве 16 октября без существенных осадков, небольшой ветер. Ночью в столице от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Погода в воскресенье, 17 октября

На востоке страны ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +3 до +6 градусов, днем от +11 до +14 градусов.

В южных областях немного потеплеет, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +5 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +7 +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На севере будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью в регионе +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов.

В западные области снова придут ночные морозы, местами температура опустится до -2 градусов. Днем в большинстве областей будет солнечно и сухо, от +10 до +13 градусов.

В центральных областях без осадков, солнечно и сухо. Ночью от +2 до +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов.

В Киеве 17 октября ожидается сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ночью в столице от +2 до +4 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

viber
дождь Укргидрометцентр новости Украины Погода в Украине
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