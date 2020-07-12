Будьте осторожны: на Киев надвигается гроза и шквалы

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в столице / Reuters

В Киеве сегодня вечером, 12 июля, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

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Как ранее писал Главред, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что воскресенье, 12 июля, температура в столице немного снизится, в понедельник, 13 числа, серьезно похолодает.

Напомним, 12 июля будет отмечается православный праздник Петра и Павла 2020. Наталья Диденко предупреждала, что в этот день на западе Украины ожидаются сильные грозовые дожди, и температура воздуха снизится до +14…+20 градусов.