УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Будьте осторожны: на Киев надвигается гроза и шквалы

В КГГА предупредили о резком ухудшении погодных условий в столице в ночь на 13 июля.

12 июля 2020, 20:00
зонт,дождь
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в столице / Reuters

В Киеве сегодня вечером, 12 июля, ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах и шквалах ветра.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Так, в ближайшие часы с сохранением до ночи 13 июля в столице ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Читайте такжеПогода на завтра: синоптик пообещала дожди и похолодание

Как ранее писал Главред, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что воскресенье, 12 июля, температура в столице немного снизится, в понедельник, 13 числа, серьезно похолодает.

Напомним, 12 июля будет отмечается православный праздник Петра и Павла 2020. Наталья Диденко предупреждала, что в этот день на западе Украины ожидаются сильные грозовые дожди, и температура воздуха снизится до +14…+20 градусов.

погода в Киеве погода Погода на завтра дождь Укргидрометцентр
Сейчас вы просматриваете новость «Будьте осторожны: на Киев надвигается гроза и шквалы». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:30
Французский маникюр с рисунком – модные идеи дизайна ногтей на лето – фото
20:21
Жители Донбасса на коленях просят у ОБСЕ пропустить их через КПП
20:00
Будьте осторожны: на Киев надвигается гроза и шквалы
19:29
"Трус, слабак и баба": политолог пояснил, вернет ли Путин Донбасс
19:26
Охраняла полиция: сын Авакова с депутатами развлекались на вечеринке
19:25
"Тебе наваляет": украинские боксеры сцепились в жестком баттле в соцсетях
18:54
В Укрзализныце озвучили дату и условие восстановления всех маршрутов
18:34
В Николаеве закрыли ночной клуб из-за отсутствия масок у стриптизерш Фото
18:28
В Одессе вспыхнул старинный дом: люди остались без крыши над головой
17:58
У Зеленского "переименовали" Волынскую область: курьезные кадры Видео
17:44
На границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия с жертвами
17:28
Коронавирус нашли у иностранцев: в Киеве новая вспышка COVID-19 Видео
17:02
Коронавирус боится грязных волос – американские ученые Видео
16:44
Венгрия ужесточает правила въезда из-за COVID-19: что ждет украинцев Видео
16:20
Стрижки до плеч 2020 – самые модные омолаживающие прически: фото Фото
16:14
В ВОЗ назвали причину "загадочной казахской пневмонии" Видео
15:56
В Киеве полицейские с автоматами ворвались в ночной клуб: стала известна причина Видео
15:30
Коронавирус в Украине и мире 12 июля: за сутки заболели еще 219 тысяч человек
15:20
"Путина коробит": Песков рассказал о реакции своего шефа на заявления Зеленского Видео
14:56
"Насильно мил не будешь": в Кремле заговорили о развале Минских соглашений Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять