'Потоп' и резкое похолодание: украинцам дали 'ледяной' прогноз и назвали сроки

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В Украине до конца сентября ожидается "бабье лето", температура воздуха поднимется до +20-25 градусов, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как сообщила она РБК-Украина, "бабье лето" можно ожидать в середине месяца. При этом температурный фон днем может быть днем будет около 20 градусов.

"Но "бабье лето" должно продолжаться хотя бы пять-семь дней - такой период теплой сухой погоды. А если один-два дня продлится, это не совсем оно", - уточнила синоптик.

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Вместе с тем она предупредила, что с 9 по 11 и 12-13 сентября в Украине произойдет изменение погодных условий.

Ожидаются атмосферные фронты и циклоны, прогнозируется дождливая погода, которая распространится на всю территорию Украины. Пройдут дожди, местами грозы и порыв ветра, говорит собеседница.

Голеня добавила, что ожидается осенняя погода со значительными дождями, температура упадет до 10-15 градусов днем и 5-10 градусов ночью: "Длительный период дождливой погоды и практически на всей территории Украины в течение этих выходных и в начале следующей недели".

Прогноз погоды на 9 сентября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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