Прискачут циклон и магнитные бури: где в Украине ждать ливней и мигреней

Температура по Украине в среднем удержится на отметках +18-23 градуса.
Украинцев ждут головные боли – из-за смены погоды и магнитных бурь. И о первом, и о втором предупредила синоптик Наталья Диденко.
Магнитные бури продлятся до 29-30 сентября. Одновременно в Украину приходит циклон Зора. Поэтому погода в Украине 29 сентября будет грозовой: сильные ливни ожидаются на западе страны, а также в Винницкой и Одесской областях.
Менее слабые дожди ожидаются в центре и на юге Украины (исключение – Запорожье и Крым). На остальной территории осадки будут редкостью.
Ветер будет порывисто дуть с востока и юго-востока.
Температура по Украине в среднем удержится на отметках +18-23 градуса, теплее будет на юге – до + 28 градусов.
Погода в Киеве завтра еще будет теплой – около +20 градусов и без существенных осадков.
А вот погода в Украине 30 сентября – на праздник Веры, Надежды, Любови и Софии – будет уже холодной.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.