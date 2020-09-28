Прискачут циклон и магнитные бури: где в Украине ждать ливней и мигреней

Синоптик дала прогноз погоды в Украине на 3 дня - Погода 29-30 сентября / 1zoom.ru

Украинцев ждут головные боли – из-за смены погоды и магнитных бурь. И о первом, и о втором предупредила синоптик Наталья Диденко.

Магнитные бури продлятся до 29-30 сентября. Одновременно в Украину приходит циклон Зора. Поэтому погода в Украине 29 сентября будет грозовой: сильные ливни ожидаются на западе страны, а также в Винницкой и Одесской областях.

Менее слабые дожди ожидаются в центре и на юге Украины (исключение – Запорожье и Крым). На остальной территории осадки будут редкостью.

Ветер будет порывисто дуть с востока и юго-востока.

Температура по Украине в среднем удержится на отметках +18-23 градуса, теплее будет на юге – до + 28 градусов.

Погода в Киеве завтра еще будет теплой – около +20 градусов и без существенных осадков.

А вот погода в Украине 30 сентября – на праздник Веры, Надежды, Любови и Софии – будет уже холодной.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020