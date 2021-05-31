С какой погоды начнется лето в Украине: прогноз на начало июня

С какой погоды начнется лето в Украине / УНИАН

В Украине июнь нынешнего года на Западе, Севере и в Центре начнется вовсе не с жары, а наоборот – с весьма дождливой и грозовой погоды. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на синоптиков.

По их информации, дневные показатели температуры будут колебаться от +16 до +21 градусов по шкале Цельсия. На Юге страны — до +23 градусов. И наиболее тепло будет на Востоке. В Донецке, к примеру, ожидается до +25.

И при этом всю неделю в Украине будут наблюдаться дожди с грозами. В целом же до метеорологического лета еще в стране еще далеко. К примеру, в Киеве 31 мая ожидается +16 градусов. И ситуация в ближайшее время не исправится.

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Напомним, ранее сообщил:

Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, стоит ли ждать в Украине жаркого лета в 2021 году.

Климатолог обратила внимание на то, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.