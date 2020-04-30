Погода на майские праздники 2020 в Украине – где жара, а где дожди

Синоптик дал прогноз погоды на майские 2020 в Украине: жара и дожди / 1zoom.ru

Погода на майские праздники 2020 в Украине будет теплой, заверяют синоптики УНИАН. И добавляют: кое-где жару разбавят дожди.

Погода в Украине 1 мая 2020 будет дождливой на западе, севере и в центре. Тут даже возможны грозы. При этом днем термометры покажут до +25 градусов.

Погода в Украине 2 мая 2020 осадки обещает лишь центральным и северным областям. При этом будет не намного прохладнее – до +24 градусов.

Прогноз погода на 3 мая 2020 уже тотально дождевой: осадков не стоит ждать лишь востоку страны. Температура в Украине днем прогнозируется в пределах от +16 градусов до +26 градусов.

О том, какой будет погода на майские 2020 в Киеве – читайте в нашем материале "Падение температуры, грозы": Киев предупредили о майских погодных сюрпризах.