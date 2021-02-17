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Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления

17 февраля 2021, 01:20
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В Украину скоро придет резкое потепление.

Погода
В Украине резко потеплеет / pixabay

Погода в Украине существенно изменится только в последнюю неделю февраля. Синоптики сообщили о резком потеплении до +10 в некоторых областях страны.

По данным синоптиков ресурса Gismeteo, температура воздуха в Украине начнет повышаться в середине следующей недели.

Так, в Киеве самыми теплыми днями будет 23-25 февраля. Днем будет +2... +4, ночью - около нуля. Но к концу февраля морозы вернутся, правда, не такие сильные.

В Харькове также потеплеет 24-25 февраля, во Львове и в Одессе почти вся последняя неделя февраля будет теплой.

При этом вместе с потеплением в страну придет атмосферный фронт - осадков в виде мокрого снега и дождя будет очень много.

А вот ближайшая неделя - до пятницы-субботы будет с сильными морозами.

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Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, потепление в Украине будет резким.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе – было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", - говорит метеоролог.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Погода в Украине резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Весна 2021 уже не за горами, но синоптики уже составили прогноз. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплая весна с умеренными осадками.

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