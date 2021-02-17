Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления

В Украине резко потеплеет / pixabay

Погода в Украине существенно изменится только в последнюю неделю февраля. Синоптики сообщили о резком потеплении до +10 в некоторых областях страны.

По данным синоптиков ресурса Gismeteo, температура воздуха в Украине начнет повышаться в середине следующей недели.

Так, в Киеве самыми теплыми днями будет 23-25 февраля. Днем будет +2... +4, ночью - около нуля. Но к концу февраля морозы вернутся, правда, не такие сильные.

В Харькове также потеплеет 24-25 февраля, во Львове и в Одессе почти вся последняя неделя февраля будет теплой.

При этом вместе с потеплением в страну придет атмосферный фронт - осадков в виде мокрого снега и дождя будет очень много.

А вот ближайшая неделя - до пятницы-субботы будет с сильными морозами.

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Как рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, потепление в Украине будет резким.

"Вторая половина февраля будет совершенно противоположной тому, что мы видим сейчас. Резко, очень быстро повысится температура воздуха после 20 числа. Примерно как было в январе – было -20, потом +7 градусов. Но, тем не менее, зима закончится в свои сроки", - говорит метеоролог.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: