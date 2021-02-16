В Украину вернется сильный снегопад и атакует холод

Сильные морозы не отступают из Украины, а запад завалит опять снегом.
Погода в Украине в ближайшие дни существенно не улучшится, однако жители части регионов все же смогут насладиться солнечной погодой без осадков.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в среду, 17 февраля, погода будет морозной, на западе будет продолжатся снег.
На юге в среду будет без осадков. Облачная погода в Херсоне, Одессе и Николаеве продержится всю первую половину дня, зато вечером – небо будет ясным.
Жителям востока и севера следует подготовиться к сильным морозам. Днем температура будет колебаться в пределах -7… -9, а ночью будет достигать -17… -21.
Киев в среду, 17 февраля, ждет небольшой снег. На дорогах столицы прогнозируют гололедицу. Днем столбики термометра будут показывать -7… -9 градусов, а ночью -12… -14 градусов.
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Как рассказала синоптик Наталья Диденко, температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.
"Февраль раскручивается, к весне будто еще далеко, однако иногда существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха намекает на перестройку воздушных масс на новый сезон", – сообщила синоптик.
Погода в городах Украины 16 февраля
- Ужгород – -1... +1
- Львов – 0... -2
- Ивано-Франковск – 0… -2
- Тернополь – 0... -2
- Черновцы – -1... -3
- Хмельницкий – -1... -3
- Луцк – 0... -2
- Ровно – -1... -3
- Житомир – -4... -6
- Винница – -5... -7
- Одесса – -1... -3
- Николаев – -1... -3
- Херсон – -1... -3
- Симферополь – -1... -3
- Кропивницкий – -6... -8
- Черкассы – -7... -9
- Чернигов – -7... -9
- Сумы – -9... -11
- Полтава – -7... -9
- Днепр – -6... -8
- Запорожье – -1... -3
- Донецк – -7... -9
- Луганск – -7... -9
- Харьков – -7... -9
- Киев – -6... -8
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Погода в Киеве резко изменится в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
- Сильные морозы атакуют украинцев уже 16 и 17 февраля. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов.