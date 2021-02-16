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В Украину вернется сильный снегопад и атакует холод

16 февраля 2021, 20:40

Сильные морозы не отступают из Украины, а запад завалит опять снегом.

Погода
Погода в Украине на 17 февраля / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не улучшится, однако жители части регионов все же смогут насладиться солнечной погодой без осадков.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в среду, 17 февраля, погода будет морозной, на западе будет продолжатся снег.

На юге в среду будет без осадков. Облачная погода в Херсоне, Одессе и Николаеве продержится всю первую половину дня, зато вечером – небо будет ясным.

Жителям востока и севера следует подготовиться к сильным морозам. Днем температура будет колебаться в пределах -7… -9, а ночью будет достигать -17… -21.

Киев в среду, 17 февраля, ждет небольшой снег. На дорогах столицы прогнозируют гололедицу. Днем столбики термометра будут показывать -7… -9 градусов, а ночью -12… -14 градусов.

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Как рассказала синоптик Наталья Диденко, температура воздуха, особенно ночная, очень зависит от облачности или прояснений.

"Февраль раскручивается, к весне будто еще далеко, однако иногда существенная разница между ночной и дневной температурой воздуха намекает на перестройку воздушных масс на новый сезон", – сообщила синоптик.

Погода в городах Украины 16 февраля

  • Ужгород – -1... +1
  • Львов – 0... -2
  • Ивано-Франковск – 0… -2
  • Тернополь – 0... -2
  • Черновцы – -1... -3
  • Хмельницкий – -1... -3
  • Луцк – 0... -2
  • Ровно – -1... -3
  • Житомир – -4... -6
  • Винница – -5... -7
  • Одесса – -1... -3
  • Николаев – -1... -3
  • Херсон – -1... -3
  • Симферополь – -1... -3
  • Кропивницкий – -6... -8
  • Черкассы – -7... -9
  • Чернигов – -7... -9
  • Сумы – -9... -11
  • Полтава – -7... -9
  • Днепр – -6... -8
  • Запорожье – -1... -3
  • Донецк – -7... -9
  • Луганск – -7... -9
  • Харьков – -7... -9
  • Киев – -6... -8

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Киеве резко изменится в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Сильные морозы атакуют украинцев уже 16 и 17 февраля. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов.

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