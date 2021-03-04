Синоптики предупредили киевлян об опасности

Синоптики предупредили киевлян и гостей города о резком ухудшении погодных условий и сильном ветре.
В четверг, 4 марта, в столице объявили штормовое предупреждение - до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА также напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра. В частности:
- все окна домов должны быть плотно закрыты, а с балконов и лоджий необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае нахождения на улице, то необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- необходимо также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
- Власти и синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению.
- Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.
Автор: Екатерина Трохимчук