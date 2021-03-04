Синоптики предупредили киевлян об опасности

В Киеве объявили штормовое предупреждение / 1zoom.ru

В четверг, 4 марта, в столице объявили штормовое предупреждение - до конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА также напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра. В частности:

все окна домов должны быть плотно закрыты, а с балконов и лоджий необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае нахождения на улице, то необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

необходимо также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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