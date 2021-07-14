Синоптики рассказали, когда Украину покинет адская жара

Погода в Украине будет меняться / pixabay

Погода в Украине вскоре изменится. После адской жары, которая атаковала страну на этой неделе придет незначительное похолодание.

По прогнозу синоптиков, температура снизится до комфортных летних градусов и будет такой до самого конца месяца.Согласно прогнозу Gismeteo, аномальная жара в Украине ожидается до конца этой недели, а последняя декада июля будет с умеренными летними градусами.

На западе с 19-21 июля и до конца месяца температура снизится до +21+23 градусов, на остальные территории более свежий воздух придет на 1-2 дня позже.

С 24-25 июля температура снова повысится, но не до критических значений - до конца месяца ожидается +26+31. Осадков будет немного - преимущественно сухо.

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что жара в Украине начнет спадать уже 20 июля.

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В Украинском гидрометцентре считают, что пик зноя ожидается до 17 июля, но уже с 16-го числа более свежий воздух начнет заходить с Запада.

Средняя месячная температура предполагается 20-25 градусов, а в Карпатах 16-18 градусов, что близко к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы", - добавили в пресс-службе ведомства.

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Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.