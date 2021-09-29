Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и стукнет мороз

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в октябре 2021 года будет держаться в пределах климатических норм, а потому оснований для паники нет.

Как сообщают синоптики Украинского гидрометеорологического центра, средняя месячная температура предполагается в пределах +7...+12, в Карпатах - +6...+ 7. Эти показатели близки к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм. И это тоже в пределах климатической нормы.

Синоптики ресурса Gismeteo сообщает, что во второй месяц осени нас ждет стабильная температура +10...+ 17 и небольшое количество осадков. По крайней мере, в первые двадцать дней сильных ночных заморозков не предвидится. А вот во второй половине октября воздух прогреется ближе к +10 градусам.

"Средняя месячная температура в середине октября, составляет +6...+13, в Карпатах местами +4...+5 тепла", - сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Средняя месячная количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

Таким образом, анонсированных некоторыми синоптиками и погодными ресурсами "безумных минусов" в октябре ждать не стоит, ведь погода в следующем месяце прогнозируется в пределах нормы. То же касается и количества осадков.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.