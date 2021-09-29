В Украине ударят заморозки и налетит похолодание

Утром на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки, кроме западных регионов.
Погода в Украине в четверг, 30 сентября, будет хоть и солнечная, но холодная.
Несмотря на сравнительно комфортную температуру воздуха днем, прохлады будет добавлять ветер, а ночью возможны заморозки.
Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, холоднее всего 30 сентября будет на севере и востоке страны.
Ночью столбики термометров покажут +1... +8. Утром на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки, кроме западных регионов, где на погоду немного повлияет атмосферный фронт.
Днем ожидается +10... +16 и одновременно холодный воздух. На Приазовье и в Крыму возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Осадков в четверг на большей части территории страны не прогнозируют, сильная облачность и небольшой дождь возможны в западных областях.
В Киеве 30 сентября без осадков, ночью +4... +6, а на окраинах будут заморозки, +1... +3. Днем +11... + 13, ветер восточного направления, 3-8 м/с.
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По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.