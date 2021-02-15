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Снегопады продолжаются: на каких дорогах до сих пор ограничено движение

15 февраля 2021, 20:02
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Из-за сильного снегопада в некоторых областях нашей страны сохраняются ограничения движения транспорта

погода, снег
В некоторых областях проезд ограничен / Фото kyivcity.gov.ua

По состоянию на вечер 15 февраля, в некоторых областях Украины на дорогах сохраняются ограничения в движении транспорта из-за снегопадов, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Кировоградской, Львовской и Черкасской областях местами наблюдается снег.

В Волынской (трассы Т-18-02, Т-03-03, Т-03-05 и Т-03-62) и Ивано-Франковской (трассы Р-24, Р-20) областях действуют ограничения на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Движение грузовиков ограничено и на всех дорогах местного значения во Львовской области.

Кроме того, из-за порывов ветра и образования переметов ограничение на движение транспорта действует на ряде дорог регионального значения в пределах Ровенской области:

  • Т-18-06 Ровно-Млинов-Буск-Перемышляны;
  • Т-18-15 Дубно-Млынив;
  • Т-18-17 Бережница-Степань-Деражне-Клевань;
  • Т-18-24 Дерманка-Корец.

На въездах в Киев продолжают работать 8 пунктов обогрева. За сутки спасатели по всей стране высвободили из снежных заносов 36 транспортных средств и убрали 23 поваленных дерева.

"В связи со стабилизацией ситуации работа штаба Укравтодора приостановлена до отдельного распоряжения", - добавили в ГСЧС.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Погода в Киеве резко изменится в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Сильные морозы атакуют украинцев уже 16 и 17 февраля. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов.

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