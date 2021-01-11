Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима

Дефицит воды в Украине уже ощутим, особенно в сельских районах.
Ученые бьют тревогу из-за глобального изменения климата в Украине. По словам гидрологов, рекам не из чего пополнять запасы воды и прогнозируют, что аномальные природные явления все чаще будут случаться там, где их никогда не было.
"Большинство последних зим очень малоснежные, поэтому весной на реках не происходят подъемы уровня воды, которые в целом характерны для рек Украины. Это притоки среднего Днепра, река Рось, частично Южный Буг, где уже несколько лет подряд у нас очень низкая водность", - рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Бойко.
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Эколог Наталья Гозак сообщила, что дефицит воды в Украине уже ощутим, особенно в сельских районах.
"Украина относится к вододефицитным странам, хотя на самом деле это не так очевидно для нас. Но, тем не менее, доступность воды не такая хорошая, как мы привыкли", - пояснила Гозак, передает телеканал Украина 24.
При этом ученые пока не знают, как сформируется новый климат в Украине и мире.
Изменения климата – о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
- Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.
- Климатологи спрогнозировали, каким будет 2021 год. По их словам, на погодные условия повлияет явление Ла-Нинья в тропической части Тихого океана.