Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима

Как в Украине изменился климат / pixabay

Ученые бьют тревогу из-за глобального изменения климата в Украине. По словам гидрологов, рекам не из чего пополнять запасы воды и прогнозируют, что аномальные природные явления все чаще будут случаться там, где их никогда не было.

"Большинство последних зим очень малоснежные, поэтому весной на реках не происходят подъемы уровня воды, которые в целом характерны для рек Украины. Это притоки среднего Днепра, река Рось, частично Южный Буг, где уже несколько лет подряд у нас очень низкая водность", - рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Бойко.

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Эколог Наталья Гозак сообщила, что дефицит воды в Украине уже ощутим, особенно в сельских районах.

"Украина относится к вододефицитным странам, хотя на самом деле это не так очевидно для нас. Но, тем не менее, доступность воды не такая хорошая, как мы привыкли", - пояснила Гозак, передает телеканал Украина 24.

При этом ученые пока не знают, как сформируется новый климат в Украине и мире.

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