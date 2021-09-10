Сухо, солнечно и тепло: какой будет погода в Украине 10 сентября

Пятница порадует летним теплом - по всей территории Украины столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов. Синоптик советует ехать отдыхать на природу.
Конец рабочей недели закончится прекрасной погодой - в пятницу, 10 сентября, в Украине будет сухо, солнечно и безветренно, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.
Погода в Украине порадует сегодня летним теплом - по всей территории Украины столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов. Прохладней всего будет на Западе, в Одесской и Сумской областях, теплее всего – на Востоке и Юге.
Погода в Киеве также ожидается солнечной, без осадков. Температура воздуха поднимется до +22...+25 градусов.
Погода в городах Украины 10 сентября
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +23...+25
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +23...+25
- Луцк – +23...+25
- Ровно – +23...+25
- Житомир – +23...+25
- Винница – +24...+26
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +24...+26
- Херсон – +24...+26
- Симферополь – +24...+26
- Кропивницкий – +24...+26
- Черкассы – +24...+26
- Чернигов – +24...+26
- Сумы – +23...+25
- Полтава – +24 .. +26
- Днепр – +24...+26
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +24...+26
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +24...+26
- Киев – +24...+26
Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует теплую пятницу.
"В Украине будет снова сухая солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20... +26 градусов! В Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения - солнце и +22... +25 градусов!", - написала Диденко в Facebook.
Синоптик посоветовала не мешкать и уже сегодня запланировать поездку на природу.
Как сообщал Главред, погода в Украине вскоре изменится - в страну вернутся мощные дожди с грозами и шквалами, "бабье лето" закончитя. Согласно данным первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.
Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.