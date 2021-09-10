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Сухо, солнечно и тепло: какой будет погода в Украине 10 сентября

10 сентября 2021, 07:13

Пятница порадует летним теплом - по всей территории Украины столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов. Синоптик советует ехать отдыхать на природу.

пикник
Погода в Украине 10 сентября идеальна для отдыха на природе / УНИАН

Конец рабочей недели закончится прекрасной погодой - в пятницу, 10 сентября, в Украине будет сухо, солнечно и безветренно, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.

Погода в Украине порадует сегодня летним теплом - по всей территории Украины столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов. Прохладней всего будет на Западе, в Одесской и Сумской областях, теплее всего – на Востоке и Юге.

Погода в Киеве также ожидается солнечной, без осадков. Температура воздуха поднимется до +22...+25 градусов.

Погода в городах Украины 10 сентября

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +23...+25
  • Луцк – +23...+25
  • Ровно – +23...+25
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +24...+26
  • Херсон – +24...+26
  • Симферополь – +24...+26
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +24...+26
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +24 .. +26
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +24...+26
  • Донецк – +24...+26
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +24...+26
  • Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 10 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует теплую пятницу.

"В Украине будет снова сухая солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20... +26 градусов! В Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения - солнце и +22... +25 градусов!", - написала Диденко в Facebook.

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Синоптик посоветовала не мешкать и уже сегодня запланировать поездку на природу.

Как сообщал Главред, погода в Украине вскоре изменится - в страну вернутся мощные дожди с грозами и шквалами, "бабье лето" закончитя. Согласно данным первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.

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