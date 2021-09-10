Сухо, солнечно и тепло: какой будет погода в Украине 10 сентября

Погода в Украине 10 сентября идеальна для отдыха на природе / УНИАН

Конец рабочей недели закончится прекрасной погодой - в пятницу, 10 сентября, в Украине будет сухо, солнечно и безветренно, прогнозирует синоптик Укргидрометцентра.

Погода в Украине порадует сегодня летним теплом - по всей территории Украины столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов. Прохладней всего будет на Западе, в Одесской и Сумской областях, теплее всего – на Востоке и Юге.

Погода в Киеве также ожидается солнечной, без осадков. Температура воздуха поднимется до +22...+25 градусов.

Погода в городах Украины 10 сентября

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +24...+26

Одесса – +22...+24

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +23...+25

Полтава – +24 .. +26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +24...+26

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +24...+26

Киев – +24...+26

Прогноз погоды на 10 сентября 2021 / meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует теплую пятницу.

"В Украине будет снова сухая солнечная погода. Температура воздуха в большинстве областей будет достигать в течение дня +20... +26 градусов! В Киеве пятница не должна дать никакого повода для плохого настроения - солнце и +22... +25 градусов!", - написала Диденко в Facebook.

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Синоптик посоветовала не мешкать и уже сегодня запланировать поездку на природу.

Как сообщал Главред, погода в Украине вскоре изменится - в страну вернутся мощные дожди с грозами и шквалами, "бабье лето" закончитя. Согласно данным первые грозы "замаячат" с юга уже в воскресенье, 12 сентября. 13-го августа дожди и грозы ожидаются на западе и юге, а 14-го числа грозы, шквалы уже по всей стране.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что бабье лето 2021 в Украине продлится до конца сентября. По ее словам, на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что нынешняя осень будет теплой и сухой - такая погода в Украине была преимущественно характерна для последних 30 лет.