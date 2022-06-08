Тропические ливни и невыносимая жара: климатолог назвала самый жаркий период лета

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине летом будет с "сюрпризами". Как говорит климатолог Вера Балабух, лето будет жарким, но засуха будет сменяться тропическими ливнями.

По ее словам, такая погода обусловлена необычным явлением Ла-Нинья, когда холодное течение пребывает на поверхности Тихого океана.

"Ла-Нинья может наблюдаться год, реже два года подряд. В этом году ожидалось, что Ла-Нинья перейдет в фазу Эль-Ниньо, но этого не случилось. Так что это течение мы будем наблюдать третий год подряд", – сказала климатолог, передает Обозреватель.

Климатолог уточнила, что лето будет жарким, а температура воздуха - достаточно высокой. Преобладать будет антициклональная погода с дефицитом осадков.

Самые жаркие дни летом в Украине

По словам специалиста, самыми жаркими и засушливыми месяцами лета станут июль и август, при этом осадки будут выпадать не равномерно.

Кроме того, долгое время дождей не будет, а затем пойдет ливень, во время которого выпадет месячная, а то и двух-трехмесячная норма осадков.

"Типичны для такой погоды и смерчи. Также для Ла-Ниньи типичны и затоки холодного воздуха, поэтому прохладные дни летом тоже будут", – добавила специалист.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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