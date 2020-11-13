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Ударят морозы, завалит снегом: синоптик рассказал, к чему готовиться украинцам

13 ноября 2020, 09:54

Леонид Горбань рассказал, когда в Украине будет резкое снижение температуры.

мороз
Украинцам пообещали морозы со снегом / Фото: photo.i.ua

В Украине серьезных морозов стоит ожидать в январе 2021 года, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, в Украине сильные морозы со снегом ожидаются в первом месяце нового года, пишет Апостроф.

Синоптик уточнил, что в 15 января будет резкое снижение температуры - температура воздуха ожидается до 16 градусов мороза ночью. Также ожидаются осадки в виде снега.

Он прогнозирует, что такая погода сохранится до 8 февраля. Но потом температура продолжит удерживаться немного ниже 0 градусов.

Уже 20 февраля ожидается потепление до +2 градусов. Горбань прогнозирует перепады температуры и мокрый снег до конца зимы.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в ходе чата в Главреде предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.

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