Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании

Украинцам пообещали снижение температуры / dpchas.com.ua

В воскресенье, 10 января, погоду в Украине будет определять мощный Азорский антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в Украине существенных осадков не ожидается.

"Разве что завтра какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями и на крайнем юге возможные дождь, местами с мокрым снегом", - прогнозирует она.

По данным синоптика, на следующей неделе атлантический воздух постепенно будет уступать место арктическому: "Как следствие таких атмосферных танцев, ожидается в Украине похолодание. К нам наконец придут морозы".

Она говорит, что ближайшей ночью в Украине будет 0-5 градусов мороза, днем ​​10-го января предполагается от 2 мороза до 2 тепла.

"В дальнейшем похолодание в Украине усилится. На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами", - добавила Диденко.

В то же время в Укргидрометцентре уточнили, что морозы до -11 градусов ожидаются в ночь на 11 января.

10 января температура ночью 1-6 градусов мороза, в Карпатах 5-10 градусов мороза; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части до 5 граадусов тепла. В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0.

В понедельник, 11 января, температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза. В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем около 0, сообщает Интерфакс-Украина.

Прогноз погоды на 10 января / meteo.gov.ua

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