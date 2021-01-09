Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании

В Украине ожидается похолодание, прогнозируются морозы до -11 градусов.
В воскресенье, 10 января, погоду в Украине будет определять мощный Азорский антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как рассказала она в Facebook, в Украине существенных осадков не ожидается.
"Разве что завтра какие-то намеки на снежинки полетают над северными областями и на крайнем юге возможные дождь, местами с мокрым снегом", - прогнозирует она.
По данным синоптика, на следующей неделе атлантический воздух постепенно будет уступать место арктическому: "Как следствие таких атмосферных танцев, ожидается в Украине похолодание. К нам наконец придут морозы".
Она говорит, что ближайшей ночью в Украине будет 0-5 градусов мороза, днем 10-го января предполагается от 2 мороза до 2 тепла.
"В дальнейшем похолодание в Украине усилится. На Василия, Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами", - добавила Диденко.
В то же время в Укргидрометцентре уточнили, что морозы до -11 градусов ожидаются в ночь на 11 января.
10 января температура ночью 1-6 градусов мороза, в Карпатах 5-10 градусов мороза; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части до 5 граадусов тепла. В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0.
В понедельник, 11 января, температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза. В Киеве в понедельник без существенных осадков. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем около 0, сообщает Интерфакс-Украина.
Погода в Украине:
- Ранее климатолог Вера Балабух рассказала о том, что общие тенденции свидетельствуют о том, что температура воздуха и в дальнейшем будет расти.
- "Вероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала она во время чата в Главреде.
- Она подчеркнула, что если средняя годовая температура воздуха повысится более чем на два градуса, это приведет к необратимым изменениям в атмосфере и всей климатической системе.