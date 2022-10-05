Украину резко накроет жара, а потом завалит снегом: синоптики рассказали об аномальной погоде

Погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в ближайшие дни порадует всех своей жарой. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, уже с 6 октября наступит сухая погода, будет поглядывать солнце и голубое небо.

Небольшие дожди возможны только на западе и севере Украины и только в воскресенье, 9 октября.

6 октября в Украине дождей не ожидается, ветер западного направления будет небольшим или умеренным. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах +15 +20 градусов.

В ближайшие дни в Украине осадков (кроме севера и запада 9 октября) не ожидается, бабье лето порадует комфортными и красивыми днями.

Когда ждать снега в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что количество осадков в октябре превысит норму на 20-40%. При этом умеренное увлажнение и местами даже дефицит дождей ожидается в южных регионах.

"Выпадение первого снега в некоторых регионах страны возможно уже во второй декаде октября, что не является аномальным для второго месяца осени", - добавил Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Стас Щедрин говорил, что бабье лето 2022 придет в Украину в начале октября — в период с 1 по 10 число.

Народный синоптик Леонид Горбань предупреждал в своей книге, что погода в Украине осенью будет очень контрастной. В октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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