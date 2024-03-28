Украину зальет дождями и будет 'штормить' ветром, некоторые села подтопит - синоптики

Какой завтра будет погода в Киеве и области - читайте на Главреде.

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Погода в Украине и Киеве 29 марта - чего ждать / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет дождливой и ветреной. В то же время в Киеве и области будет облачно с прояснениями.

Из-за значительных осадков возможно повышение уровня воды в главных речных артериях страны. Синоптики на завтра объявили первый - "желтый" - уровень опасности.

Погода 29 марта

В пятницу, 29 марта, значительные дожди ожидаются на Закарпатье и в Карпатах. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Некоторые регионы затопит

Метеорологи предупреждают о возможном затоплении пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

Кроме того, возможно подтопление ряда приречных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Чернигов ской области.

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими отметками.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Погода 29 марта в Киеве

Пятница в Киеве и области будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный , 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°;ʼ в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

В столице объявлен І уровень опасности из-за порывов ветра днем - 15-20 м/с.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

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Сегодня, согласно прогнозам синоптиков, во всех регионах средняя температура составит +15 градусов. Теплее всего будет в Крыму, ведь там столбики термометров достигнут отметки +19.

В то же время на Западе прогнозируют дожди: они накроют все западные регионы, а также Винницкую и Житомирскую области.

Но стоит быть готовыми к сильному ветру, который может даже достигать штормового уровня.

В целом, погода в Украине в течение недели, с 25 по 31 марта, будет неустойчивой. В Украину придут осадки - дождь, а иногда даже гроза и мокрый снег. Будет происходить колебание атмосферного давления.

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