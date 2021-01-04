В Украине погоду на Рождество ухудшит циклон: синоптик сказала, что грозит

Из-за антициклона 7 января в Украине ухудшится погода, предупредила Наталья Диденко / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Рождественский сочельник, который отмечается в среду, 6 января, в Украине прогнозируется сырая и облачная погода.

На Рождество Христово – в четверг, 7 января, в нашу страну "прискачет" очередной циклон, написала эксперт в своем канале в Telegram.

По сведениям Диденко, из-за циклона погода в Украине на Рождество 2021 ухудшится – усилится ветер, пойдет дождь и мокрый снег.

"...На Сочельник будет сыро, пасмурно, на Рождество в Украину прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра", – предупредила эксперт.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что 6 января осадки – мокрый снег с дождем и дождь – будут в Закарпатской области.

Синоптики отметили, что 7 числа осадки накроют всю территорию Украины.

Прогноз погоды на 6 января 2021 года от Укргидрометцентра

Минимальная ночная температура прогнозируется -3 градуса – холоднее всего будет в Луганской области. Максимальная температура днем ожидается +12 – теплее всего будет в захваченном Россией Крыму.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды / meteo.gov.ua

Погода в Украине на Рождество – прогноз от Укргидрометцентра

Ночью холоднее всего будет в Сумской области – 2 градуса мороза. Теплее всего будет в Крыму – +11. В большинстве регионов ожидается снег и мокрый снег.

Украинцев предупредили об ухудшении погоды / meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом для Украины на январь 2021 года.

Эксперт говорил, что во второй половине месяца ожидается морозная погода, спрогнозированы частые снегопады.