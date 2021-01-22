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В Украине "развлечется" циклон: синоптик предупредила, к чему готовиться

22 января 2021, 19:05
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В начале следующей недели ожидаются неприятные погодные изменения, предупредила Диденко.

Диденко спрогнозировала, что в Украине 25 января ожидаются дожди и сильный ветер – Прогноз погоды Украина
В Украине 25 января ожидаются дожди и сильный ветер, спрогнозировала Наталья Диденко / flickr.com/mbdesign

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник, 25 января, в Украине будет "развлекаться" циклон.

Из-за циклона в нашей стране ожидается неблагоприятная погода, говорится на канале эксперта в Telegram.

По ее прогнозу, на большей части украинской территории ожидаются дожди, только на западе – снег, и сильный ветер.

"…Так что головы и имущество держите в безопасности и заботе", – посоветовала Диденко.

На сайте Укргидрометцентра уже есть прогноз погоды для нашей страны на 25 января.

Синоптики отметили, что осадки не ожидаются только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Минимальная ночная температура прогнозируется -1, самая холодная погода светит западным и восточным регионам. Максимальная дневная температура ожидается +10 – самая теплая погода прогнозируется в захваченном РФ Крыму.

Диденко спрогнозировала, что в Украине 25 января ожидаются дожди и сильный ветер – Прогноз погоды Украина
В Украине 25 января ожидаются дожди и сильный ветер, спрогнозировала Наталья Диденко / meteo.gov.ua
  • Ранее Наталья Диденко разместила прогноз погоды на выходные – 23-24 января. По словам синоптика, днем на большей части территории Украины ожидается до +7 градусов, а на западе и на юге – до +12.
  • Эксперт добавила, что небольшой мороз ночью возможен в северной части государства – до -3 градусов.

Циклон

Циклоном называют воздушную массу в виде атмосферного вихря с осью огромного диаметра, пишет Википедия.

В центре вихря воздух имеет пониженное давление. Циклон чаще всего приносит осадки.

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