В Украине "развлечется" циклон: синоптик предупредила, к чему готовиться

В Украине 25 января ожидаются дожди и сильный ветер, спрогнозировала Наталья Диденко / flickr.com/mbdesign

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник, 25 января, в Украине будет "развлекаться" циклон.

Из-за циклона в нашей стране ожидается неблагоприятная погода, говорится на канале эксперта в Telegram.

По ее прогнозу, на большей части украинской территории ожидаются дожди, только на западе – снег, и сильный ветер.

"…Так что головы и имущество держите в безопасности и заботе", – посоветовала Диденко.

На сайте Укргидрометцентра уже есть прогноз погоды для нашей страны на 25 января.

Синоптики отметили, что осадки не ожидаются только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Минимальная ночная температура прогнозируется -1, самая холодная погода светит западным и восточным регионам. Максимальная дневная температура ожидается +10 – самая теплая погода прогнозируется в захваченном РФ Крыму.

В Украине 25 января ожидаются дожди и сильный ветер, спрогнозировала Наталья Диденко / meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко разместила прогноз погоды на выходные – 23-24 января. По словам синоптика, днем на большей части территории Украины ожидается до +7 градусов, а на западе и на юге – до +12.

Эксперт добавила, что небольшой мороз ночью возможен в северной части государства – до -3 градусов.