В Украину идет потепление до +10, но есть нюансы – синоптик

Прогноз погоды на завтра и на выходные обещает сильные ветра.
Завтра, 4 декабря, в Украине погода будет ветреной. Но так как ветер будет дуть с юго-востока, то с собой он принесет небольшое потепление.
На западе и севере Украины, в Винницкой и в Приазовье ветер в пятницу будет достигать штормовых значений, рассказала синоптик Наталья Диденко. Зато осадки вообще не прогнозируются.
Температура завтра будет колебаться от 0 градусов до + 4 градусов, лишь на востоке местами до -1 градуса. Теплее всего будет на западе и на юге страны – до +8 градусов, а в Крыму – даже до +12 градусов.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годПри этом в западных регионах сначала в субботу потеплеет до +10 градусов, но потом в воскресенье опять похолодает.
Погода в Киеве 4 декабря осадков не обещает, ветрено. Ночью до -2 градусов, днем ожидается до +3 градусов.
Погода в Украине: последние новости
- Украинский гидрометцентр уже составил прогноз погоды для Украины на зиму 2020-2021. Директор Гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что в нашей стране в зимний период ожидаются резкие изменения погоды.
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