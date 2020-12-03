В Украину идет потепление до +10, но есть нюансы – синоптик

Синоптик: В Украине погода завтра обещает потепление / 1zoom.ru

Завтра, 4 декабря, в Украине погода будет ветреной. Но так как ветер будет дуть с юго-востока, то с собой он принесет небольшое потепление.

На западе и севере Украины, в Винницкой и в Приазовье ветер в пятницу будет достигать штормовых значений, рассказала синоптик Наталья Диденко. Зато осадки вообще не прогнозируются.

Температура завтра будет колебаться от 0 градусов до + 4 градусов, лишь на востоке местами до -1 градуса. Теплее всего будет на западе и на юге страны – до +8 градусов, а в Крыму – даже до +12 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годПри этом в западных регионах сначала в субботу потеплеет до +10 градусов, но потом в воскресенье опять похолодает.

Погода в Киеве 4 декабря осадков не обещает, ветрено. Ночью до -2 градусов, днем ожидается до +3 градусов.

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