'Зима' пришла в сентябре: украинцам дали ледяной прогноз со снегом

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В Украине ночью 20 сентября в большинстве областей Правобережья, днем, кроме юго-востока, погода с осадками, временами дождь, в центральных областях и южной части местами гроза.

Как рассказали в Укргидрометцентре, в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, в южной части до 12°; днем 9-14°, на юге и востоке страны 16-21°.

На высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-5 ° тепла.

В Киеве во вторник временами дождь (ночью местами небольшой). Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 11-13°.

Дата резкого похолодания

При этом вторжение холодного воздуха в Украину особо будет ощущаться в ночное время.

Сильное похолодание стоит ожидать в Карпатском регионе Украины. Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky.

Температура воздуха 24 сентября ночью может опуститься до 0 градусов.

Прогноз погоды на 24 сентября / ventusky.com

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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