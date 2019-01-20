Лунное затмение 21 января 2019 года: для кого опасна Кровавая луна

Лунное затмение 21 января 2019 года

В ночь с воскресенья, 20 января, на понедельник, 21 января, произойдет первое в 2019 году полное лунное затмение - total lunar eclipse.

Само по себе явление лунного затмения не является чем-то из ряда вон выходящим, однако 21 января 2019 года в затмении будет участвовать так называемая Суперлуна или Кровавая луна, спутник приблизится к Земле почти на минимальное расстояние - 357 336 километров.

Лунное затмение 21 января начнется в 3.34 минуту по Всемирному времени, а закончится в 6.51. Полная фаза продлится с 4.41 минуты до 5.41.

Само по себе лунное затмение не представляет для человека опасности.

Но в случае с Суперлуной спутник подходит близко к Земле и усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения и пр.

Вопреки распространенному мнению, ученые считают, что во время лунных затмений количество преступлений, нападений и беспорядков не увеличивается, однако суицидальных случаев становится больше. Кроме того, опасности подвержены

люди, которые имеют какие-либо хронические болезни (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);

те, кто страдает депрессиями и навязчивыми состояниями;

мнительные по своей природе люди;

ипохондрики;

легковозбудимые люди.

Влияние Суперлуны длится около двух недель - неделю до своего восхода и неделю после.

Ранее нумеролог Людмила Савина рассказала, что особенно напряженным периодом в январе 2019 года станет промежуток с 6 по 21 число, так как он будет ознаменован "коридором затмений".

По ее словам, любое затмение оказывает огромное влияние как на человека, так и на планету в целом.