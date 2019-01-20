Лунное затмение 21 января 2019 года: для кого опасна Кровавая луна

21 января 2019 года в затмении будет участвовать так называемая Суперлуна или Кровавая луна.
В ночь с воскресенья, 20 января, на понедельник, 21 января, произойдет первое в 2019 году полное лунное затмение - total lunar eclipse.
Само по себе явление лунного затмения не является чем-то из ряда вон выходящим, однако 21 января 2019 года в затмении будет участвовать так называемая Суперлуна или Кровавая луна, спутник приблизится к Земле почти на минимальное расстояние - 357 336 километров.
Лунное затмение 21 января начнется в 3.34 минуту по Всемирному времени, а закончится в 6.51. Полная фаза продлится с 4.41 минуты до 5.41.
Само по себе лунное затмение не представляет для человека опасности.
Но в случае с Суперлуной спутник подходит близко к Земле и усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения и пр.
Вопреки распространенному мнению, ученые считают, что во время лунных затмений количество преступлений, нападений и беспорядков не увеличивается, однако суицидальных случаев становится больше. Кроме того, опасности подвержены
- люди, которые имеют какие-либо хронические болезни (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);
- те, кто страдает депрессиями и навязчивыми состояниями;
- мнительные по своей природе люди;
- ипохондрики;
- легковозбудимые люди.
Влияние Суперлуны длится около двух недель - неделю до своего восхода и неделю после.
Ранее нумеролог Людмила Савина рассказала, что особенно напряженным периодом в январе 2019 года станет промежуток с 6 по 21 число, так как он будет ознаменован "коридором затмений".
По ее словам, любое затмение оказывает огромное влияние как на человека, так и на планету в целом.